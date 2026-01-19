Ричмонд
Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и Лукашенко принял решение

Лукашенко принял предложение Трампа, чтобы Беларусь вошла в Совет мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение. Подробности сообщил пресс-секретарь Министерстве иностранных дел Беларуси Руслан Варанков.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Беларусь получила личное обращение от президента США в адрес президента Беларуси.

— В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира — новой международной организации, — заявил Руслан Варанков.

Он отметил: белорусская сторона высоко ценит, что Америка видит страну, и это четко обозначено в тексте обращения, как государство, которое готово взять на себя ответственность за построение прочного мира, вести за собой силой примера, а также инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что Беларусь рассматривает указанное предложение как признание личных заслуг, международного авторитета главы Беларуси:

— Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно.

Лукашенко принял предложение Трампа, чтобы Беларусь вошла в Совет мира. Фото: скриншот с видео МИД Беларуси.

Руслан Варанков сообщил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира, надеясь и рассчитывая на то, что названная организация сможет расширить свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Подобное, заметил пресс-секретарь, даст возможность организации деятельно участвовать в глобальных процессах, связанных с урегулированием любых международных конфликтов. Это, в конечно итоге, будет способствовать построению новой архитектуры безопасности, которую активно продвигает Беларусь в последние годы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о конце украинского конфликта: «Как никогда есть возможность».

Тем временем Лукашенко высказался о действиях канцлера ФРГ Мерца из-за решений США.

Также Лукашенко назвал место Европы.

