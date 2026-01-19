Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и Лукашенко принял решение

Руслан Варанков сообщил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира, надеясь и рассчитывая на то, что названная организация сможет расширить свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Подобное, заметил пресс-секретарь, даст возможность организации деятельно участвовать в глобальных процессах, связанных с урегулированием любых международных конфликтов. Это, в конечно итоге, будет способствовать построению новой архитектуры безопасности, которую активно продвигает Беларусь в последние годы.