Трамп предложил Белоруссии войти в учредители Совета мира

Ранее США пригласили президента России Владимира Путина вступить в состав «Совета мира», работа которого будет посвящена нормализации обстановки в Газе. О создании совета Трамп объявил 16 января 2026 года. Его учреждение — еще один пункт мирного плана американского лидера. Также он предусматривает размещение в секторе международных сил.