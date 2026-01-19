Мелони назвала причину противостояния ЕС и США по Гренландии

«Я согласна с тем вниманием, которое администрация США уделяет Гренландии и Арктике в целом. Очевидно, что возникла проблема с пониманием и информационным обменом», — цитирует слова Мелони «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Итальянский политик уверена, что США, Италию и Европу одинаково волнует вопрос безопасности в Арктике. По словам Мелони, Россия и Китай действительно проявляют активность в северных водах. Она уточнила, что недавнюю отправку европейских войск в Гренландию следует считать не шагом против США, а скорее против «других сил».
Джорджа Мелони добавила, что она не приветствует введение Вашингтоном пошлин в отношении других стран, которые также задействованы в обеспечении безопасности Гренландии. Она сообщила о переговорах с Трампом на тему тарифов и добавила, что продолжит деятельность, направленную на снижение напряженности между Европой и США.
Дональд Трамп анонсировал введение 10% пошлин в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии за то, что эти страны поддерживают Данию в вопросе принадлежности Гренландии.