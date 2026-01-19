Ричмонд
Мелони назвала причину противостояния ЕС и США по Гренландии

Глава правительства Италии Джорджа Мелони считает, что США и Евросоюз пока не пришли к общему мнению по поводу Гренландии и ее принадлежности из-за недопонимания. Премьер-министр уточнила, что понимает, почему Белый дом придает такое значение датскому острову и Арктике, но не согласна с повышением пошлин в отношении европейских стран, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я согласна с тем вниманием, которое администрация США уделяет Гренландии и Арктике в целом. Очевидно, что возникла проблема с пониманием и информационным обменом», — цитирует слова Мелони «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Итальянский политик уверена, что США, Италию и Европу одинаково волнует вопрос безопасности в Арктике. По словам Мелони, Россия и Китай действительно проявляют активность в северных водах. Она уточнила, что недавнюю отправку европейских войск в Гренландию следует считать не шагом против США, а скорее против «других сил».

Джорджа Мелони добавила, что она не приветствует введение Вашингтоном пошлин в отношении других стран, которые также задействованы в обеспечении безопасности Гренландии. Она сообщила о переговорах с Трампом на тему тарифов и добавила, что продолжит деятельность, направленную на снижение напряженности между Европой и США.

Ранее Bloomberg сообщал, что власти ЕС планируют дипломатическим путем решить проблему противостояния с США по вопросу Гренландии. 22 января лидеры стран Евросоюза обсудят ситуацию, возникшую из-за стремления США аннексировать остров, являющийся автономией Дании.

Дональд Трамп анонсировал введение 10% пошлин в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии за то, что эти страны поддерживают Данию в вопросе принадлежности Гренландии.

