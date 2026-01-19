Reuters: Дмитриев отправится на форум в Давосе для переговоров с делегацией США

«Кроме того, Киев хотел бы получить чуть ли не $800 млрд инвестиций от Соединенных Штатов. Все отлично понимают, что у Штатов этих денег нет, а частные инвесторы вкладывать деньги не будут из-за серьезных институциональных рисков. Однако для Зеленского все эти переговоры — это попытка в красивую обертку завернуть будущее мирное соглашение с очень суровыми условиями для Украины. ~Ему нужно продать внутренней аудитории историю о том, что Киев пошел на территориальные уступки, чтобы получить от США выгодные условия и огромный поток денег~», — заключил Дудаков.