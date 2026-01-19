Политолог рассказал, что России ждать от Давосского форума

«Китай в 2017 году достаточно бодро рапортовал о том, что у него есть геополитические амбиции. Вот это была новость. А с другой стороны, на форуме никак не могут ответить на простой вопрос — а что будет дальше? Причина, почему не могут ответить — это нарративное мышление, которое не позволяет оперировать такими категориями», — пояснил Мухин.