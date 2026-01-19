Политолог рассказал, что России ждать от Давосского форума

Сейчас на форуме обсуждаются очень частные вопросы, но он по-прежнему может быть использован в качестве площадки для декларации намерений, рассказывает политолог. Он привел в пример громкое заявление Китая в 2017 году.
«Китай в 2017 году достаточно бодро рапортовал о том, что у него есть геополитические амбиции. Вот это была новость. А с другой стороны, на форуме никак не могут ответить на простой вопрос — а что будет дальше? Причина, почему не могут ответить — это нарративное мышление, которое не позволяет оперировать такими категориями», — пояснил Мухин.
Отвечая на вопрос, чего ждать от выступления Трампа, эксперт отметил, что американский лидер зачастую становится источником скандалов, достаточно сильных резонансных заявлений, но использовать его как источник информации не стоит. Навряд ли Трамп на ВЭФ расскажет о том, что происходит на самом деле, считает Мухин.
Если же выступление Трампа будет содержательным, то оно повлечет «тектонические сдвиги и в НАТО, и в Европейском Союзе, да и вообще во всем мире». Политолог поясняет, что для реализации подобного рода заявлений необходимы причины и основания.
Если мы будем отрицать основания, как это делает Трамп, и просто руководствоваться своими желаниями, в мире наступит хаос. Причем этот хаос может стать ядерным. Поэтому можно послушать Трампа, можно сказать: «Вау, смело». Ну и все.
Говоря об участии в ВЭФ Кирилла Дмитриева, эксперт рассказал, что в числе задач спецпредставителя президента РФ — сбор информации о том, что волнует западные элиты.
Дмитриев погоды не сделает, конечно, но будет работать на прием. Он будет собирать информацию о том, чем дышат сейчас глобалистские западные элиты. И, соответственно, мы будем вырабатывать свою тактику и стратегию поведения с ними.
Ранее Reuters сообщил, что спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев на ВЭФ проведет встречи с американской стороной по урегулированию украинского конфликта. Форум завершится 23 января.