Майя Санду встретилась в Кишиневе с президентом Албании

«У нас уже есть соглашение о свободной торговле между нашими странами, и мы ценим это соглашение. В дальнейшем мы будем придавать приоритет продвижению инвестиций, расширению сотрудничества в таких областях, как железнодорожный и автомобильный транспорт, а также в других сферах, включая социальное сотрудничество. Туризм по-прежнему является областью, где мы могли бы добиться более тесного и скоординированного сотрудничества через институциональное взаимодействие и взаимное продвижение туристических продуктов», — подчеркнул Бегай.