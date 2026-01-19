Майя Санду встретилась в Кишиневе с президентом Албании

На совместном брифинге Санду отметила, что обе страны получили статус кандидата на вступление в Европейский Союз, а соответственно — общие цели. Президент Молдовы оценила прогресс Албании в процессе присоединения к ЕС и готовность этой страны делиться накопленным опытом.
Оба президента обсудили углубление двусторонних отношений с акцентом на сельское хозяйство, образование, культуру, туризм и торговлю.
«Мы намерены превратить наш политический диалог в конкретные проекты. Существует потенциал для сотрудничества в сельском хозяйстве, образовании, культуре и туризме. Также есть возможности для расширения торговых обменов. Мы хотим укрепить связи между частными компаниями, учреждениями и гражданами», — заявила президент Молдовы.
Со своей стороны, президент Албании подчеркнул интерес к укреплению двусторонних отношений через дипломатические консультации, визиты на высоком уровне, межпарламентское сотрудничество и экономические и культурные обмены.
«У нас уже есть соглашение о свободной торговле между нашими странами, и мы ценим это соглашение. В дальнейшем мы будем придавать приоритет продвижению инвестиций, расширению сотрудничества в таких областях, как железнодорожный и автомобильный транспорт, а также в других сферах, включая социальное сотрудничество. Туризм по-прежнему является областью, где мы могли бы добиться более тесного и скоординированного сотрудничества через институциональное взаимодействие и взаимное продвижение туристических продуктов», — подчеркнул Бегай.
Президент Албании Байрам Бегай выразил надежду, что Молдова пересмотрит свою позицию по вопросу признания независимости Косово.
При этом он поблагодарил Кишинев за поддержку заявки Косово на вступление в Совет Европы.
Байрам Бегай также пригласил Майю Санду посетить Республику Албания с официальным визитом.