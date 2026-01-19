Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев пошутил по поводу уязвимости ЕС из-за американского газа

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шуточной форме прокомментировал стратегическую уязвимость Евросоюза от поставок американского газа на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

Источник: РИА "Новости"

«Хм, значит отмена поставок российского газа сделала ЕС “стратегически уязвимым”? Кто в ЕС отвечает за такое самонанесенное стратегическое ослабление? Свободно размещайте ниже цитаты [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и ее талантливой команды по поводу российского газа. Теперь вы скучаете по “Северному потоку”, да?» — написал Дмитриев в Х на английском языке.

Таким образом он ответил на пост Politico Europe, в котором говорится, что ЕС на пути к тому, чтобы к концу десятилетия получать почти половину всего газа из США. Как отмечается в посте, это создает серьезную стратегическую уязвимость для блока на фоне максимально напряженных отношений с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше