Дмитриев пошутил по поводу уязвимости ЕС из-за американского газа

«Хм, значит отмена поставок российского газа сделала ЕС “стратегически уязвимым”? Кто в ЕС отвечает за такое самонанесенное стратегическое ослабление? Свободно размещайте ниже цитаты [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и ее талантливой команды по поводу российского газа. Теперь вы скучаете по “Северному потоку”, да?» — написал Дмитриев в Х на английском языке.
Таким образом он ответил на пост Politico Europe, в котором говорится, что ЕС на пути к тому, чтобы к концу десятилетия получать почти половину всего газа из США. Как отмечается в посте, это создает серьезную стратегическую уязвимость для блока на фоне максимально напряженных отношений с Вашингтоном.