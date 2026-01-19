Ричмонд
Иранские власти заявили о восстановлении порядка в стране

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Иранские власти полностью восстановили порядок в городах после недавних протестов и беспорядков в исламской республике, заявил главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан.

Источник: Reuters

«Благодаря участию наших граждан в решающих мероприятиях, а также действиям вооруженных сил, органов безопасности и правоохранительных органов, безопасность и порядок в городах страны полностью восстановлены», — сказал Радан, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Он также отметил, что правоохранительные органы республики продолжат свою работу до окончательного выявления и задержания всех лиц, причастных к совершению преступлений в ходе недавних беспорядков и погромов в Иране.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.