Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС пересекал красные линии РФ в переговорах по Украине

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. ЕС использовал «отравленные пилюли» и пересекал российские «красные линии», в том числе говоря о размещении силы сдерживания на Украине, но нынешние знаки со стороны Брюсселя обнадеживают. Такое мнение высказал научный сотрудник программы «Большая стратегия» в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.

Источник: Reuters

В колонке для газеты Politico он отметил, что европейские политики, реагируя на мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, «упустили из виду главное».

«Слишком часто блок (европейский — прим. ТАСС) пытался включить в переговоры “отравленные пилюли”, пересекая красные линии России — например, предложение “коалиции желающих” разместить силы сдерживания на территории Украины», — пишет Пайкин.

По его мнению, «отказ от компромиссов, необходимых для мира, станет для Европы серьезной упущенной возможностью», поскольку разрешение ситуации на Украине «позволит Киеву в конечном счете вступить в ЕС» и развивать сотрудничество с Западом в сфере безопасности, а европейские страны смогут «самостоятельно стать ведущими гарантами безопасности на континенте».

Тем не менее в последнее время наблюдаются «некоторые обнадеживающие знаки», пишет Пайкин. «Последнее предложение коалиции о многонациональных силах не содержит условий о размещении боевых частей на территории Украины», что указывает на возможность достижения соглашения о гарантиях безопасности, по мнению эксперта, приемлемого для Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше