В колонке для газеты Politico он отметил, что европейские политики, реагируя на мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, «упустили из виду главное».
«Слишком часто блок (европейский — прим. ТАСС) пытался включить в переговоры “отравленные пилюли”, пересекая красные линии России — например, предложение “коалиции желающих” разместить силы сдерживания на территории Украины», — пишет Пайкин.
По его мнению, «отказ от компромиссов, необходимых для мира, станет для Европы серьезной упущенной возможностью», поскольку разрешение ситуации на Украине «позволит Киеву в конечном счете вступить в ЕС» и развивать сотрудничество с Западом в сфере безопасности, а европейские страны смогут «самостоятельно стать ведущими гарантами безопасности на континенте».
Тем не менее в последнее время наблюдаются «некоторые обнадеживающие знаки», пишет Пайкин. «Последнее предложение коалиции о многонациональных силах не содержит условий о размещении боевых частей на территории Украины», что указывает на возможность достижения соглашения о гарантиях безопасности, по мнению эксперта, приемлемого для Москвы.