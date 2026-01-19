Politico: ЕС пересекал красные линии РФ в переговорах по Украине

По его мнению, «отказ от компромиссов, необходимых для мира, станет для Европы серьезной упущенной возможностью», поскольку разрешение ситуации на Украине «позволит Киеву в конечном счете вступить в ЕС» и развивать сотрудничество с Западом в сфере безопасности, а европейские страны смогут «самостоятельно стать ведущими гарантами безопасности на континенте».