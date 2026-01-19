FT: Трамп позвал Путина в «Совет мира» для сохранения теплых отношений

В проекте устава также говорится, что «Совет мира» будет проводить заседания не реже одного раза в год, а также «в иное время и в иных местах по усмотрению председателя». Кроме того, не реже одного раза в квартал будут проводиться заседания исполнительного совета. Председатель совета будет иметь право исключать страны из состава организации при условии, что такое решение не заблокировано двумя третями голосов государств-членов.