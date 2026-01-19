«В переписке с Зеленским». СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа

«Этот формат (так называемая “коалиция желающих” — Прим. ред.) потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. В переписке с лидерами “Вашингтонской группы” также фигурирует Владимир Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею. Украина, безусловно, является самой милитаризированной страной среди представленных. Если включить в расчет военную мощь Украины, а также Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила “коалиции желающих” окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства», — говорится в материале.