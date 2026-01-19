Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

«Европа должна сосредоточиться на войне с Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом должна сосредоточиться Европа — а не на Гренландии», — сказал республиканец.
На вопрос о том, применит ли он силу для захвата острова, Трамп ответил: «Без комментариев».
Материал дополняется
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше