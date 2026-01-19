Эрдоган: дорожную карту для урегулирования на Украине выработать не удалось

«Несмотря на продолжающиеся контакты, дорожная карта, которая вселила бы надежду на мир, к сожалению, пока не выработана», — заявил Эрдоган по итогам заседания правительства.
