Эрдоган: дорожную карту для урегулирования на Украине выработать не удалось

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление, что до сих пор не удалось найти путь к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на усилия.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Несмотря на продолжающиеся контакты, дорожная карта, которая вселила бы надежду на мир, к сожалению, пока не выработана», — заявил Эрдоган по итогам заседания правительства.

