Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев задался вопросом, скучает ли Европа по «Северным потокам»

Дмитриев заявил, что поставки газа из США создают значительные стратегические риски для ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в контексте сообщений о росте доли американского газа в общем объеме газовых поставок в ЕС, задался вопросом, испытывает ли ЕС ностальгию по «Северным потокам».

Свои размышления Дмитриев изложил в комментарии к публикации в издании Politico, согласно которой, к концу текущего десятилетия Евросоюз планирует получать около половины необходимого ему газа из США. Это, по мнению Дмитриева, создает значительные стратегические риски для ЕС.

«Не стесняйтесь публиковать ниже цитаты Урсулы (фон дер Ляйен — ред.) и ее талантливой команды о российском газе. Теперь вы скучаете по “Северному потоку”, не так ли?» — написал он в своем аккаунте в социальной сети X*.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давно настало время однозначно установить виновных в подрывах российских газопроводов «Северный поток».

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше