Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в контексте сообщений о росте доли американского газа в общем объеме газовых поставок в ЕС, задался вопросом, испытывает ли ЕС ностальгию по «Северным потокам».
Свои размышления Дмитриев изложил в комментарии к публикации в издании Politico, согласно которой, к концу текущего десятилетия Евросоюз планирует получать около половины необходимого ему газа из США. Это, по мнению Дмитриева, создает значительные стратегические риски для ЕС.
«Не стесняйтесь публиковать ниже цитаты Урсулы (фон дер Ляйен — ред.) и ее талантливой команды о российском газе. Теперь вы скучаете по “Северному потоку”, не так ли?» — написал он в своем аккаунте в социальной сети X*.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давно настало время однозначно установить виновных в подрывах российских газопроводов «Северный поток».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.