Политолог Дудаков рассказал о влиянии гренландского вопроса на США

Кризис вокруг возможного присоединения Гренландии к США в первую очередь влияет на отношения между Вашингтоном и Европейским союзом. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, эта ситуация усугубляет трансатлантический раскол, что в долгосрочной перспективе может быть выгодно для России.
Эксперт считает, что внутренним разногласиями между США и ЕС можно и нужно пользоваться. Исход же «гренландской драмы» окажет прямое влияние на переговорные позиции Вашингтона. В случае успеха Соединенные Штаты укрепят свои позиции на международной арене, а в случае провала их позиции в диалоге с Россией, Евросоюзом и Китаем ослабнут.
Отдельную точку зрения высказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков. Он заявил, что возможная аннексия Гренландии главой США Дональдом Трампом заложит основы более справедливого мира, после чего, по его мнению, никто не сможет задавать России вопросы относительно Украины или ущемления её интересов.
Ранее Дональд Трамп призвал Евросоюз сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии.