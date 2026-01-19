Политолог Дудаков рассказал о влиянии гренландского вопроса на США

Эксперт считает, что внутренним разногласиями между США и ЕС можно и нужно пользоваться. Исход же «гренландской драмы» окажет прямое влияние на переговорные позиции Вашингтона. В случае успеха Соединенные Штаты укрепят свои позиции на международной арене, а в случае провала их позиции в диалоге с Россией, Евросоюзом и Китаем ослабнут.