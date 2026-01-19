На счетах Юлии Тимошенко и её мужа в 2024 году находилось более $5 млн

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, общая сумма на совместных счетах составляла $5 085 970. При этом на личном счёте Тимошенко числилось $4 млн. По её словам, эти деньги она получила в качестве «моральной компенсации» от неназванной американской компании за тюремное заключение в период правления Виктора Януковича. Политик заявила, что уже передала эти средства дочери на бизнес. Даже без этой суммы, у семьи оставалось более миллиона долларов в различных валютах. Также в декларации указаны ювелирные украшения, брендовые часы и несколько автомобилей.