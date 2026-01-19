Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На счетах Юлии Тимошенко и её мужа в 2024 году находилось более $5 млн

В декларации лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко за 2024 год указано, что на её счетах и счетах мужа находилось более пяти миллионов долларов. Эти данные обнародованы на фоне уголовного дела о подкупе депутатов, по которому суд назначил политику залог в размере около 760 тысяч долларов.

Источник: Life.ru

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, общая сумма на совместных счетах составляла $5 085 970. При этом на личном счёте Тимошенко числилось $4 млн. По её словам, эти деньги она получила в качестве «моральной компенсации» от неназванной американской компании за тюремное заключение в период правления Виктора Януковича. Политик заявила, что уже передала эти средства дочери на бизнес. Даже без этой суммы, у семьи оставалось более миллиона долларов в различных валютах. Также в декларации указаны ювелирные украшения, брендовые часы и несколько автомобилей.

Напомним, Юлия Тимошенко столкнулась с уголовным преследованием. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски, подозревая её в подкупе нардепов для создания критической массы на голосованиях. Она уверена, что её целенаправленно «вывели из политической игры» накануне избирательной кампании. В результате Тимошенко публично обвинила Владимира Зеленского в коррупционных схемах, а возглавляемый им режим охарактеризовала как фашистский.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.