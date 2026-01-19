На счетах Юлии Тимошенко и её мужа в 2024 году находилось более $5 млн

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, общая сумма на совместных счетах составляла $5 085 970. При этом на личном счёте Тимошенко числилось $4 млн. По её словам, эти деньги она получила в качестве «моральной компенсации» от неназванной американской компании за тюремное заключение в период правления Виктора Януковича. Политик заявила, что уже передала эти средства дочери на бизнес. Даже без этой суммы, у семьи оставалось более миллиона долларов в различных валютах. Также в декларации указаны ювелирные украшения, брендовые часы и несколько автомобилей.
Напомним, Юлия Тимошенко столкнулась с уголовным преследованием. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски, подозревая её в подкупе нардепов для создания критической массы на голосованиях. Она уверена, что её целенаправленно «вывели из политической игры» накануне избирательной кампании. В результате Тимошенко публично обвинила Владимира Зеленского в коррупционных схемах, а возглавляемый им режим охарактеризовала как фашистский.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.