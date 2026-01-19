Биатлонист Тихонов потребовал пенсию в 500 тыс рублей

По мнению Тихонова, заслуги олимпийцев требуют особого финансового признания со стороны государства. «Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — заявил ветеран спорта. Он подчеркнул, что на данный момент получает стандартную для своей категории выплату в 60 тысяч рублей, что, по его убеждению, не отражает реальную ценность олимпийского звания, о котором мечтает каждый спортсмен, передает РИА «Новости».