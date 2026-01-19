Биатлонист Тихонов потребовал пенсию в 500 тыс рублей

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с инициативой радикального пересмотра государственного обеспечения выдающихся атлетов, предложив установить ежемесячную пенсию для победителей Игр на уровне 500 тысяч рублей. По его мнению, нынешние выплаты не соответствуют уникальному статусу и вкладу чемпионов в мировую историю, оставаясь на неприемлемо низком уровне.
По мнению Тихонова, заслуги олимпийцев требуют особого финансового признания со стороны государства. «Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — заявил ветеран спорта. Он подчеркнул, что на данный момент получает стандартную для своей категории выплату в 60 тысяч рублей, что, по его убеждению, не отражает реальную ценность олимпийского звания, о котором мечтает каждый спортсмен, передает РИА «Новости».
Ранее с аналогичной жалобой на нехватку средств выступил другой титулованный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. В беседе со спортивным порталом Sport24 он признался, что его пособие давно не индексировалось и едва покрывает текущие расходы. Признавая, что 60 тысяч рублей формально считаются достойными деньгами, Васильев констатировал горький факт: «Прожить на эту сумму нелегко».
Александр Тихонов, которому в 2026 году исполнилось 79 лет, остается одной из самых значимых фигур в истории зимних видов спорта. Его карьера отмечена уникальным достижением, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал единственным спортсменом, которому удалось завоевать олимпийское золото в эстафетах на четырех Играх подряд.