Военкор Поддубный заявил, что Путин превосходно информирован о ходе СВО

Президент России Владимир Путин обладает превосходной информированностью о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом военкор Евгений Поддубный заявил в интервью актёру Вячеславу Манучарову в выпуске программы «Эмпатия Манучи» на RuTube.

Источник: Life.ru

«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован. Владимир Владимирович информирован превосходно», — сказал он.

Также военкор выразил мнение о нежизнеспособности «государства анти-Россия», которое, по его оценке, было создано из Украины. Эти заявления сделаны в контексте личных наблюдений Поддубного на фронте.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в 2025 году в боевых условиях в зоне СВО были испытаны более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Он также отметил, что такой боевой опыт напрямую повышает спрос на российское вооружение на экспорт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

