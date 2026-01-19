Военкор Поддубный заявил, что Путин превосходно информирован о ходе СВО

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в 2025 году в боевых условиях в зоне СВО были испытаны более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Он также отметил, что такой боевой опыт напрямую повышает спрос на российское вооружение на экспорт.