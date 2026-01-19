«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован. Владимир Владимирович информирован превосходно», — сказал он.
Также военкор выразил мнение о нежизнеспособности «государства анти-Россия», которое, по его оценке, было создано из Украины. Эти заявления сделаны в контексте личных наблюдений Поддубного на фронте.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в 2025 году в боевых условиях в зоне СВО были испытаны более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Он также отметил, что такой боевой опыт напрямую повышает спрос на российское вооружение на экспорт.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.