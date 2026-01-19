Британцы выдвинули популярного актера на пост премьера вместо «вялого» Стармера

В своей знаменитой речи вымышленный премьер заявляет: «Мы можем быть маленькой страной, но мы также и великая страна. … И друг, который нас запугивает, больше не друг. А поскольку хулиганы реагируют только на силу, отныне я буду готов быть намного сильнее».