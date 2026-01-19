Британцы выдвинули популярного актера на пост премьера вместо «вялого» Стармера

Жители Великобритании предложили заменить премьер-министра Кира Стармера популярным актером Хью Грантом. Поводом стала слишком мягкая, по их мнению, реакция политика на заявления президента США Дональда Трампа, сообщает Daily Star.
Трамп ранее пригрозил ввести 10%-ные пошлины на все товары из стран Евросоюза с 1 февраля, если они не поддержат его идею о присоединении Гренландии к США. В ответ Стармер заявил, что торговые войны — «неправильный путь» и что судьбу Гренландии должны решать только её народ и Дания.
Эта дипломатичная позиция разочаровала многих британцев. В социальных сетях они начали массово вспоминать персонажа Хью Гранта из рождественской комедии «Реальная любовь». Его герой — харизматичный премьер-министр, который в фильме смело и с достоинством противостоит напору американского президента.
В своей знаменитой речи вымышленный премьер заявляет: «Мы можем быть маленькой страной, но мы также и великая страна. … И друг, который нас запугивает, больше не друг. А поскольку хулиганы реагируют только на силу, отныне я буду готов быть намного сильнее».
Пользователи сети задаются вопросом, не стоило ли реальному премьеру поучиться смелости и остроумию у своего киношного коллеги, отмечает издание.
