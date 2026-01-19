В польских свидетельствах о браке будут писать «первый супруг» и «второй супруг»

Власти Польши изменили свидетельство о браке. Новый формат предполагает, что вступившие в брак люди будут записаны не «мужем» и «женой», а «первым супругом» и «вторым супругом», сообщает РИА «Новости».
Документ подписал министр информатизации Кшиштоф Гавковский.
Однополые браки* (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России) не предусмотрены законодательством Польши, но суд Европейского союза обязал страну выдавать свидетельства о браках, заключенных в других государствах ЕС.
