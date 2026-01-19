Зеленский анонсировал назначение нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ

Напомним, ранее министра обороны Украины Дениса Шмыгаля отправили в отставку. Его кресло занял Михаил Фёдоров, вокруг которого сразу же разразился скандал. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Фёдоров стал главой Минобороны из-за своего опыта в цифровых технологиях, которые помогут выявлять уклонистов.