Зеленский анонсировал назначение нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ

«Задача — трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов», — сказал Зеленский.
Напомним, ранее министра обороны Украины Дениса Шмыгаля отправили в отставку. Его кресло занял Михаил Фёдоров, вокруг которого сразу же разразился скандал. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Фёдоров стал главой Минобороны из-за своего опыта в цифровых технологиях, которые помогут выявлять уклонистов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.