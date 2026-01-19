Ричмонд
Зеленский анонсировал назначение нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ

Владимир Зеленский сообщил о возможном назначении нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ, в его обязанности войдёт контроль за системой малой ПВО. Об этом глава киевского режима рассказал по итогам доклада нового министра обороны страны Михаила Фёдорова.

Источник: Life.ru

«Задача — трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее министра обороны Украины Дениса Шмыгаля отправили в отставку. Его кресло занял Михаил Фёдоров, вокруг которого сразу же разразился скандал. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Фёдоров стал главой Минобороны из-за своего опыта в цифровых технологиях, которые помогут выявлять уклонистов.

