Глава Минфина США Бессент назвал неразумным возможный ответ Европы на пошлины

Бессент призвал Европу учитывать последствия ответа на пошлины со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент назвал неразумными возможные ответные меры Европы на американские пошлины, связанные с ситуацией вокруг Гренландии. Его слова приводит агентство Reuters.

На тему потенциальных пошлин против Европы и дальнейшего ответа Брюсселя американский политик высказался во время беседы с журналистами в Давосе. Там сейчас проходит Всемирный экономический форум. Тогда Бессент отметил, что давать какой-либо ответ Евросоюзу не стоит.

«Я думаю, что это было бы очень неразумно», — сказал глава американского Минфина.

Тогда же он добавил, что США ожидают учета Европой позиции Вашингтона и осознания последствий эскалации торговых разногласий.

Немногим ранее о пошлинах высказался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что полностью готов к введению торговых ограничения против стран Евросоюза, если договоренность по Гренландии не будет достигнута. По его словам, он рассматривает ситуацию крайне серьезно.

