Пощечина Белому дому: Макрон отверг предложение Трампа

Официальный Париж пошел на резкий дипломатический шаг против Вашингтона.

Официальный Париж пошел на резкий дипломатический шаг против Вашингтона. Как сообщает агентство Reuters, принято решение отказаться от участия в новом международном органе под председательством США — Совете мира. Источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что французское руководство не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа.

Позиция французских властей обусловлена нежеланием подрывать авторитет традиционных институтов в угоду единоличным решениям Вашингтона. «Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к “Совету мира” Трампа на данном этапе», — пояснил источник.

В Париже подчеркивают, что инициатива американского лидера «поднимает серьезные вопросы о роли ООН», которая, по убеждению французской стороны, «не может быть подвергнута сомнению» как главный гарант международного права.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании «Совета мира» для глобального контроля над ситуацией в Газе, пригласив в него лидеров ведущих держав, включая президентов России и Белоруссии. План американской администрации, одобренный Совбезом ООН, предполагает установление временного международного управления сектором под личным руководством Трампа. Проект также включает ввод стабилизационных сил с широким мандатом на применение силы, действия которых будут координироваться с Израилем и Египтом.

