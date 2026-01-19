Пощечина Белому дому: Макрон отверг предложение Трампа

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании «Совета мира» для глобального контроля над ситуацией в Газе, пригласив в него лидеров ведущих держав, включая президентов России и Белоруссии. План американской администрации, одобренный Совбезом ООН, предполагает установление временного международного управления сектором под личным руководством Трампа. Проект также включает ввод стабилизационных сил с широким мандатом на применение силы, действия которых будут координироваться с Израилем и Египтом.