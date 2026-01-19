Пощечина Белому дому: Макрон отверг предложение Трампа

Официальный Париж пошел на резкий дипломатический шаг против Вашингтона. Как сообщает агентство Reuters, принято решение отказаться от участия в новом международном органе под председательством США — Совете мира. Источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что французское руководство не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа.
Позиция французских властей обусловлена нежеланием подрывать авторитет традиционных институтов в угоду единоличным решениям Вашингтона. «Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к “Совету мира” Трампа на данном этапе», — пояснил источник.
В Париже подчеркивают, что инициатива американского лидера «поднимает серьезные вопросы о роли ООН», которая, по убеждению французской стороны, «не может быть подвергнута сомнению» как главный гарант международного права.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании «Совета мира» для глобального контроля над ситуацией в Газе, пригласив в него лидеров ведущих держав, включая президентов России и Белоруссии. План американской администрации, одобренный Совбезом ООН, предполагает установление временного международного управления сектором под личным руководством Трампа. Проект также включает ввод стабилизационных сил с широким мандатом на применение силы, действия которых будут координироваться с Израилем и Египтом.