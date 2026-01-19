Дания пропустит форум в Давосе из-за ситуации вокруг Гренландии

Правительство Дании решило не принимать участие в форуме в Давосе на фоне ситуации вокруг Гренландии, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление форума.
«Правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе», — говорится в заявлении.
Организаторы при этом отметили, что представителям правительства Дании в этом году направлялись приглашения для участия в форуме.
Ранее источники сообщили, что советники лидеров западных государств по вопросам нацбезопасности скорректировали повестку предстоящей встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе, добавив в нее вопрос, связанный с Гренландией.
Отметим, американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США из соображений безопасности.
Напомним, Всемирный экономический форум будет проходить в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.