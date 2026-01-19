Депутат заявил, что в изнасилованиях виноваты слишком красивые женщины

В Индии депутат законодательного собрания Мадхья-Прадеша Сингх Барайя публично заявил журналистам, что в изнасилованиях якобы виноваты слишком красивые женщины. Об этом пишет The Times of India.
Барайя выразил уверенность, что, увидев «красивую, очень красивую женщину», мужчина может «отвлечься, и может последовать изнасилование». Затем он ответил вопрос о том, почему жертвами чаще становятся женщины из самых бедных слоев. По его мнению, в священных текстах есть «указания» на такую практику.
«Эти оскорбительные и абсолютно неприемлемые высказывания вызвали бурю возмущения», — пишет газета. Была организована акция протеста, где сожгли чучело депутата. От лидера его партии «Конгресс» потребовали публичных извинений.
Сама партия поспешила отмежеваться от слов депутата. Руководство заявило, что это личное мнение Барайи, с которым партия не согласна, и что депутату поручено дать объяснения.
