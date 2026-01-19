Трамп скрывает планы силового захвата Гренландии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с NBC New ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии.
«Без комментариев», — заявил глава США в ответ на прямой вопрос о его готовности к силовому захвату территории.
В то же время, глава Белого дома подчеркнул свою полную готовность к введению пошлин против европейских государств, возражающих против включения Гренландии в состав США, в случае провала переговоров о приобретении острова.
Ранее Дональд Трамп выразил недовольство европейским лидерам за их противодействие его стремлению к покупке Гренландии, посоветовав им уделить больше внимания ситуации на Украине, а не вопросу о Гренландии.
19 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу новостей, связанных с Гренландией. Он отметил, что Москва внимательно следит за развитием событий. Песков также разделил мнение аналитиков, утверждающих, что успешное присоединение острова к США позволит Трампу войти в историю.