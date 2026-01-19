Ричмонд
«Территории потеряны»: Трамп вынес Украине окончательный приговор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла существенную часть своей территории и анонсировал начало масштабной работы с европейскими союзниками над созданием новой системы гарантий безопасности.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла существенную часть своей территории и анонсировал начало масштабной работы с европейскими союзниками над созданием новой системы гарантий безопасности. В своем выступлении из Белого дома американский лидер подчеркнул, что возвращение к прежним границам более не является частью актуальной повестки, а главная цель Вашингтона — не допустить повторной вспышки боевых действий в будущем.

Трамп констатировал, что попытки удержать земли оказались безуспешными. «Они уже потеряли территорию, если говорить честно. Территория потеряна», — заявил Трамп. По его словам, теперь усилия США сконцентрированы на создании условий, при которых конфликт не сможет возобновиться. «Что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа станет важной частью этого процесса. Мы работаем над тем, чтобы война не началась снова», — подчеркнул президент США.

Американский лидер также добавил, что в войне нет «ничего красивого или хорошего», а ее исход практически невозможно предсказать.

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
