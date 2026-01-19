«Территории потеряны»: Трамп вынес Украине окончательный приговор

Трамп констатировал, что попытки удержать земли оказались безуспешными. «Они уже потеряли территорию, если говорить честно. Территория потеряна», — заявил Трамп. По его словам, теперь усилия США сконцентрированы на создании условий, при которых конфликт не сможет возобновиться. «Что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа станет важной частью этого процесса. Мы работаем над тем, чтобы война не началась снова», — подчеркнул президент США.