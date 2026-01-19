Политбомонд ХМАО не побоялся крещенских морозов: кто рискнул окунуться в прорубь. Фото

Депутат Александр Сальников окунулся в иордань у храма Георгия Победоносца в Сургуте в −27. «Крещение Господне — это праздник очищения и надежды. Для меня, как и для многих православных, омовение в освящённой воде является не просто обычаем, а глубоко личным моментом единения с верой, с нашими корнями и с теми, кто разделяет эту священную традицию», — написал он на своей странице «Вконтакте».