Политбомонд ХМАО не побоялся крещенских морозов: кто рискнул окунуться в прорубь. Фото

Политэлиты ХМАО смыли грехи в крещенских купелях.
Политэлита ХМАО не испугалась крещенских морозов. При температуре около −30 градусов в иордани окунались губернатор Руслан Кухарук, спикер окружного заксобрания Борис Хохряков, депутаты региональной и местных дум. Подробнее — в материале URA.RU.
Глава региона Руслан Кухарук принял участие в ночном освящении воды на Иртыше. После он окунулся в прорубь (ночью в Ханты-Мансийске было −27) и пожелал югорчанам мира и благодати.
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков.
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков опубликовал фото из мужского монастыря святителя Димитрия Ростовского — «месте намоленном, тихом и удивительно располагающем к глубокой молитве и размышлению». По его словам, эта обитель — настоящая духовная крепость нашего города, и провести здесь праздник было большой честью и отрадой для души. Монастырь расположен в урочище Таволожном Ханты-Мансийского района.
Депутат Александр Сальников окунулся в иордань у храма Георгия Победоносца в Сургуте в −27. «Крещение Господне — это праздник очищения и надежды. Для меня, как и для многих православных, омовение в освящённой воде является не просто обычаем, а глубоко личным моментом единения с верой, с нашими корнями и с теми, кто разделяет эту священную традицию», — написал он на своей странице «Вконтакте».
Его коллега Владислав Фоменко перед омовением посетил божественную литургию храме Рождества Иоанна Предтечи в Старом Вартовске. Там же в −30 окунулся нижневартовский депутат окружной думы Владимир Зиновьев.
Еще один югорский парламентарий, Андрей Осадчук, помог закупить подарки для воспитанников воскресной школы при храме Вознесения Господня в Советском, при Соборном храме святителя Алексия Московского в Нягани и для детей из других приходов. Он окунулся в купель на реке Нягань-Юган.
Депутат думы ХМАО Александр Сальников Депутат думы ХМАО Владислав Фоменко Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук.
Самое массовое крещенское купание муниципальных депутатов прошло в Сургуте. Спикер гордумы Александр Олейников и его коллеги Виктор Рябчиков, Вадим Майоров и Артем Гаврилов окунулись в купель. Для последнего экстремальные температуры в проруби привычны — в пресс-службе думы отметили, что Гаврилов — профессиональный «морж».
Артем Гаврилов спикер думы Сургута Александр Олейников Виктор Рябчиков Вадим Майоров.
Самый счастливый мэр России — Сергей Маненков, глава Белоярского района, который находится в Арктической зоне ХМАО, — нашел альтернативу купели. Ранним утром он устроил обливание крещенской водой на морозе. «Этот многолетний опыт закаляет не только тело, но и дух, даря заряд бодрости и укрепляя здоровье. Крещение — это всегда ощущение особой благодати, духовного обновления и светлой радости», — подчеркнул Маненков.
глава Белоярского района Сергей Маненков.