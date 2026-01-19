Утрата Данией Гренландии стала бы ударом по всей Европе, сказал Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что потеря Данией Гренландии стала бы ударом по всему Евросоюзу.
Как заявил Пушков, которого цитирует РИА «Новости», государство или альянс не может считаться лидером, если не способен защитить часть своей территории.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Впоследствии Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличится до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США.
