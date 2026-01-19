Жена Зеленского дала замерзающим украинцам странный совет

В беседе с BBC в ноябре 2022 года, комментируя готовность граждан переносить лишения, Зеленская заявила, что, согласно опросам, более 90% украинцев готовы терпеть отсутствие света и тепла 2−3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
«Украинцы готовы это терпеть 2−3 года, если они видят перспективу членства в ЕС. Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать», — сказала она тогда.
Ранее жительница Киева рассказала, что из-за масштабного энергетического коллапса и сильных морозов жизнь в Киеве становится похожей на средневековье. По словам женщины, супермаркеты закрываются из-за отсутствия электричества и топлива, а люди греются у костров прямо на улицах. Жители также рассказывают о продуктовых ярмарках, где товары полностью промёрзли, а цены на них непомерно высоки и не соответствуют доходам горожан.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.