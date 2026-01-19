Жена Зеленского дала замерзающим украинцам странный совет

Ранее жительница Киева рассказала, что из-за масштабного энергетического коллапса и сильных морозов жизнь в Киеве становится похожей на средневековье. По словам женщины, супермаркеты закрываются из-за отсутствия электричества и топлива, а люди греются у костров прямо на улицах. Жители также рассказывают о продуктовых ярмарках, где товары полностью промёрзли, а цены на них непомерно высоки и не соответствуют доходам горожан.