Трамп хочет подписать соглашение о Совете мира в Давосе, сообщает Bloomberg

«Трамп хочет провести церемонию подписания его “Совета мира” в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают условия», — пишет Уикхэм в соцсети Х.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше