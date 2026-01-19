Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет подписать соглашение о Совете мира в Давосе, сообщает Bloomberg

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о «Совете мира» по сектору Газа, круг стран-участниц пока неясен, сообщает журналист агентства Блумберг Алекс Уикхэм со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Трамп хочет провести церемонию подписания его “Совета мира” в Давосе в четверг. Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия, сообщают условия», — пишет Уикхэм в соцсети Х.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше