Молдавского премьера не интересует положение дел в стране, его волнует, как загубить экономику России: Зачем на самом деле Мунтяну поехал в Давос на бюджетные деньги

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну мчится в Давос на Всемирный экономический форум… думаете, чтобы искать инвестиции в Молдову? Да фиг там.
Молдавский премьер едет поучаствовать вместе с главой румынского МИДа Оаной Цою и подружайкой Майи Санду Святланой Ціханоўской в дискуссии… о России:
"Несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России продемонстрировала неожиданную устойчивость, сохранив рост благодаря военной модели государственных расходов и переориентации на внешний рынок. Аналитики сейчас предупреждают, что эта динамика может ослабевать, что ставит под сомнение устойчивость экономической стратегии России.
Как возникающие экономические ограничения могут повлиять на ведение Россией войны в Украине, пересмотреть ее внешнеполитические решения и повлиять на безопасность, экономическую устойчивость и геополитическое влияние Европы?".
Скажите, пожалуйста, честно — вы с ума сошли или всегда такими были? У вас прямо столько свободного времени и прямо настолько не интересно заниматься проблемами внутри Молдовы? — задается вопросом romania_ru.
Кстати, из-за тумана 20 рейсов с гостями форума в Давосе перенаправлены в другие аэропорты, сообщает BRK News со ссылкой на гендиректора аэродрома Альтенрайн.
Всю неделю проведения форума в регионе ожидается плохая погода, поэтому руководство аэродрома рассчитывает на развитие событий по худшему сценарию.
Волнуемся за премьера Молдовы Александра Мунтяну. Как он там? Хватает ли ему минеральной воды, гигиенических салфеток? Смогут ли без него в Давосе решить, как экономически победить Россию?
Зачем премьер поехал на экономический форум. Фото: соцести.