МИД России выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Испании

Россия выражает соболезнования жителям Испании, а также семьям и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов, которое произошло 18 января в провинции Кордоба. Об этом в понедельник, 19 января, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
— Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Авария произошла 18 января около 21:40 по московскому времени. В тот момент поезд, в котором находилось 317 пассажиров, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. В то же время по этой железнодорожной полосе ехал состав, который следовал из Мадрида в Уэльву и также сошел с рельсов. В результате трагедии погибли 39 человек.
На следующий день, 19 января, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причины произошедшего пока неизвестны, и назвал аварию крайне странной. По словам министра, составы столкнулись на участке, который специалисты обновили в мае 2025 года. При этом поезд, который сошел с рельсов, был «относительно новым» — его выпустили около четырех лет назад.