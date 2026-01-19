МИД России выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Испании

Авария произошла 18 января около 21:40 по московскому времени. В тот момент поезд, в котором находилось 317 пассажиров, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. В то же время по этой железнодорожной полосе ехал состав, который следовал из Мадрида в Уэльву и также сошел с рельсов. В результате трагедии погибли 39 человек.