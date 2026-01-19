В Польше из свидетельств о браке уберут определения муж и жена

В министерстве пояснили, что после реформы супруги в официальных документах будут указываться без привязки к полу. Такие изменения, как уточняется, необходимы для возможности выдачи свидетельств о браке парам одного пола*, которые заключили союз за границей и хотят легализовать его на территории Польши.