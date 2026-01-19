В Польше из свидетельств о браке уберут определения муж и жена

В Польше планируют изменить формулировки в свидетельствах о браке. Вместо определений «муж» и «жена» в документах будут использоваться понятия «первый супруг» и «второй супруг». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в информатизации страны.
Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписал министр Кшиштоф Гавковский. Речь идет об изменениях в документах гражданского состояния, включая свидетельства о регистрации брака.
«Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния», — сообщили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что после реформы супруги в официальных документах будут указываться без привязки к полу. Такие изменения, как уточняется, необходимы для возможности выдачи свидетельств о браке парам одного пола*, которые заключили союз за границей и хотят легализовать его на территории Польши.
Отмечается, что национальное законодательство Польши по-прежнему не предусматривает регистрацию однополых браков* внутри государства. При этом власти обязаны учитывать решения европейских судебных инстанций.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.