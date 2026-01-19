Госдума защитит россиян от «схемы Долиной»

Автор документа указывает на критический изъян в нынешнем законодательстве, который позволяет преступникам действовать в связке с бывшими собственниками. «Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными… выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами», — отмечается в пояснительной записке к проекту. По мнению парламентария, действующая редакция Гражданского кодекса позволяет «введенным в заблуждение» продавцам и их сообщникам отбирать квартиры у ничего не подозревающих граждан даже после полного расчета.