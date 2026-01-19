Госдума защитит россиян от «схемы Долиной»

В Государственную думу внесен законопроект, призванный остановить волну махинаций с недвижимостью, при которых законные покупатели лишаются и жилья, и денег. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил радикально изменить правила оспаривания сделок, совершенных под влиянием обмана. Новая инициатива перекладывает обязанность доказывать недобросовестность на продавца, что должно поставить заслон мошенникам, использующим юридические лазейки для возврата уже проданного имущества.
Автор документа указывает на критический изъян в нынешнем законодательстве, который позволяет преступникам действовать в связке с бывшими собственниками. «Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными… выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами», — отмечается в пояснительной записке к проекту. По мнению парламентария, действующая редакция Гражданского кодекса позволяет «введенным в заблуждение» продавцам и их сообщникам отбирать квартиры у ничего не подозревающих граждан даже после полного расчета.
Изменить предлагается размытые формулировки статьи 179 ГК РФ. Инициатива вводит жесткое требование: теперь именно продавец обязан доказать, что покупатель знал об обмане. Как подчеркивается в думской электронной базе, такая мера «ограничит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для “отъема” имущества».
Необходимость правок назрела на фоне громких скандалов, ставших известными как «случай Долиной». Подобные схемы «возвратных» продаж стали массовыми в 2025 году, когда жертвами афер становились обе стороны сделки, но в наиболее уязвимом положении оказывались добросовестные приобретатели.