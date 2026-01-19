Ричмонд
В двух российских областях сбили четыре БПЛА

Минобороны России заявило, что силами ПВО были сбиты четыре украинских БПЛА самолетного типа в Брянской и Белгородской областях.

Как уточнили в российском ведомстве, один беспилотный аппарат был сбит в Брянской области, остальные в Белгородской.

Как уточнили в российском ведомстве, один беспилотный аппарат был сбит в Брянской области, остальные в Белгородской.

Четыре БПЛА были сбиты за четыре часа.

