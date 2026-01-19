В двух российских областях сбили четыре БПЛА

Минобороны России заявило, что силами ПВО были сбиты четыре украинских БПЛА самолетного типа в Брянской и Белгородской областях.
Как уточнили в российском ведомстве, один беспилотный аппарат был сбит в Брянской области, остальные в Белгородской.
Четыре БПЛА были сбиты за четыре часа.
