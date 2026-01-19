Россия выразила соболезнования родным и близким жертв крушения поездов в Испании

Россия выразила соболезнования в связи с гибелью людей при крушении поездов в Испании. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В заявлении отмечается, что Москва с сочувствием относится к трагедии, произошедшей 18 января в населенном пункте Адамус, где столкнулись два скоростных пассажирских поезда. Российская сторона передала слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
«В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы», — указали в МИД РФ.
Напомним, авария произошла в испанской провинции Кордова. Там один из поездов сошел с рельсов и оказался на встречных путях, после чего столкнулся с другим составом. По последним данным, погиб, как минимум, 21 человек. Еще около 100 пассажиров получили ранения. Причем часть из них остаются в тяжелом состоянии.