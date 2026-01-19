Россия выразила соболезнования родным и близким жертв крушения поездов в Испании

Напомним, авария произошла в испанской провинции Кордова. Там один из поездов сошел с рельсов и оказался на встречных путях, после чего столкнулся с другим составом. По последним данным, погиб, как минимум, 21 человек. Еще около 100 пассажиров получили ранения. Причем часть из них остаются в тяжелом состоянии.