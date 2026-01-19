SCMP: к 2035 году США могут утратить явное преимущество перед КНР

Согласно прогнозам, к 2035 году Соединённые Штаты, скорее всего, утратят своё явное преимущество перед КНР в стратегических отношениях с крупными государствами. Об этом пишет South China Morning Post, материал которого перевёл aif.ru.
Почётный декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун заявил, что стратегическое соперничество между Пекином и Вашингтоном, вероятно, сохранится в ближайшее десятилетие и может перерасти в кризис во время второго президентского срока Дональда Трампа. При этом риск прямого военного конфликта может снизиться при последующих администрациях.
В своей книге «Переломный момент в истории: международная конфигурация и порядок в 2025—2035 годах», опубликованной в прошлом месяце, Янь Сюэтун утверждает, что Китай и США являются единственными сверхдержавами и будут продолжать опережать другие крупные страны во время президентства Трампа и после него.
«К 2035 году выбор стороны конфликта между Китаем и США на основе определённых вопросов, скорее всего, станет привычным международным явлением», — говорится в книге.
По словам китайского эксперта, к тому времени стратегические отношения Китая с Бразилией и Россией будут крепче, чем связи этих стран с США. В то же время как Германия и Франция будут придерживаться политики относительного нейтралитета.
Янь Сюэтун также предсказал, что, хотя Индия, Япония и Великобритания будут поддерживать более тесные стратегические связи с США, чем с Китаем, они будут менее активно участвовать в сдерживании Пекина со стороны Вашингтона.
Ранее сообщалось, что Трамп нацелен на перезагрузку отношений с РФ, используя для этого мирное разрешение конфликта на Украине.