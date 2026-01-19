Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SCMP: к 2035 году США могут утратить явное преимущество перед КНР

В Китае считают, что расстановка сил в мире может кардинально измениться к 2035 году, так как США утратят свои доминирующие позиции.

Источник: Аргументы и факты

Согласно прогнозам, к 2035 году Соединённые Штаты, скорее всего, утратят своё явное преимущество перед КНР в стратегических отношениях с крупными государствами. Об этом пишет South China Morning Post, материал которого перевёл aif.ru.

Почётный декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун заявил, что стратегическое соперничество между Пекином и Вашингтоном, вероятно, сохранится в ближайшее десятилетие и может перерасти в кризис во время второго президентского срока Дональда Трампа. При этом риск прямого военного конфликта может снизиться при последующих администрациях.

В своей книге «Переломный момент в истории: международная конфигурация и порядок в 2025—2035 годах», опубликованной в прошлом месяце, Янь Сюэтун утверждает, что Китай и США являются единственными сверхдержавами и будут продолжать опережать другие крупные страны во время президентства Трампа и после него.

«К 2035 году выбор стороны конфликта между Китаем и США на основе определённых вопросов, скорее всего, станет привычным международным явлением», — говорится в книге.

По словам китайского эксперта, к тому времени стратегические отношения Китая с Бразилией и Россией будут крепче, чем связи этих стран с США. В то же время как Германия и Франция будут придерживаться политики относительного нейтралитета.

Янь Сюэтун также предсказал, что, хотя Индия, Япония и Великобритания будут поддерживать более тесные стратегические связи с США, чем с Китаем, они будут менее активно участвовать в сдерживании Пекина со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп нацелен на перезагрузку отношений с РФ, используя для этого мирное разрешение конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше