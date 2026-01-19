Ричмонд
Калининградский губернатор ответил на слова экс-дипломата Литвы о блокаде

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных ответил на слова экс-замглавы МИД Литвы о возможной блокаде региона фразой из фильма «Александр Невский».

Источник: © РИА Новости

Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus (“Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет” — ред)», — написал Беспрозванных в своем Telegram- канале.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

