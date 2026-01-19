Ричмонд
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии

ПРАГА, 19 янв — РИА Новости. Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран ЕС по Гренландии, поскольку считает это двусторонним делом Дании и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«Мы считаем это двусторонним вопросом, решение которого возможно путем переговоров между двумя сторонами. Я не считаю это вопросом Евросоюза, поэтому вчера на консультации постоянных представителей мы указали, что не считаем необходимым и, следовательно, возможным выпускать совместное заявление ЕС», — сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Чехии Петром Мацинкой, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с Гренландией.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

