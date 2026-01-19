Трамп хочет подписать соглашение о «Совете мира» 22 января в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг, 22 января, провести церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Алекс Уикхэм в социальной сети X со ссылкой на свои источники.