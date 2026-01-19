Ричмонд
Трамп хочет подписать соглашение о «Совете мира» 22 января в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг, 22 января, провести церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг, 22 января, провести церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Алекс Уикхэм в социальной сети X со ссылкой на свои источники.

По его данным, окончательный круг стран-участниц соглашения пока не сформирован.

«Какие страны подпишут, пока неясно. Многие страны хотят, чтобы США переписали условия», — написал Уикхэм.

Накануне стало известно, что Белоруссия положительно восприняла аналогичное предложение Трампа и готова стать учредителем «Совета мира».

