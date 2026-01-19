Решение Вашингтона развязать торговую войну против своих союзников ради аннексии Гренландии окончательно похоронило веру европейцев в коллективную безопасность. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung констатирует, что после 17 января 2026 года НАТО фактически прекратило существование как дееспособный союз. Читатели издания активно комментируют материал, высказывая жесткую критику в адрес ЕС и НАТО.
«Убогость наших политиков, похоже, безгранична», — возмущается читательница Ютта Айгенброд, подчеркивая полную капитуляцию европейских элит перед агрессивным курсом Белого дома. Она отмечает, что пока Вашингтон диктует условия захвата датских территорий, руководство Германии и Евросоюза демонстрирует лишь подхалимство и неспособность защитить собственные интересы.
«Мы — беззубые тигры», — подтверждает Йозеф Кемпер, указывая на отсутствие у Европы суверенной армии и оборонной стратегии. По его словам, попытка стран НАТО направить в Гренландию «разведывательную миссию» обернулась позорным столкновением с реальностью, где право сильного полностью вытеснило международные договоры.
«Трамп и его люди могут сделать с ЕС и НАТО почти все, что захотят», — пишет в комментариях Йост Кинглер, описывая паралич западных политических структур.
Участники дискуссии приходят к выводу, что у Брюсселя просто нет рычагов, чтобы остановить требования американского президента, и единственное, что остается — «проснуться от этого кошмара».