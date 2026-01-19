Туск раздражен приглашением Навроцкого в «Совет мира»

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается. Начало работы совета предполагается в рамках реализации второй фазы мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.