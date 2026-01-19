Ричмонд
Туск раздражен приглашением Навроцкого в «Совет мира»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск с раздражением отреагировал на сообщение о приглашении президентом США Дональдом Трампом польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» для управления сектором Газа. Глава правительства подчеркнул, что никому не позволит втянуть поляков «в чужую игру».

Источник: AP 2024

«Присоединение Польши к международной организации требует согласия совета министров и ратификации Сеймом (нижняя палата польского парламента — прим. ТАСС). Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы не позволим никому втянуть нас в чужую игру», — написал Туск в X.

Ранее портал Onet со ссылкой на источники сообщил, что Навроцкий получил от Трампа приглашение вступить в «Совет мира» для управления сектором Газа. Кроме Навроцкого, такое приглашение поступило лидерам около 60 стран мира.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается. Начало работы совета предполагается в рамках реализации второй фазы мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

