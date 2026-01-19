Ричмонд
Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ

МИД Молдавии приступил к процедурам, необходимым для полного выхода республики из СНГ, заявил руководитель ведомства Михай Попшой в эфире trm.md.

Члены СНГ, помимо Молдавии, — Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан является ассоциированным членом.

До 2008 года членом СНГ также была Грузия. В 2018 году решение покинуть организацию приняло руководство Украины.

