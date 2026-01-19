Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Трамп планирует подписать соглашение о Совете мира по Газе в Давосе

Bloomberg отмечает, что круг стран-участниц Совета мира по Газе остается неясным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен провести церемонию подписания соглашения о «Совете мира» по сектору Газа на саммите в Давосе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что круг стран, которые войдут в так называемый «Совет мира» по Газе, остается неясным. Тем не менее, американский лидер не отказывается от своих планов. Поэтому намерен подписать документ, учреждающий организацию, на форуме в Давосе. Какие-либо другие подробности и планы президента США пока неизвестны.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Трамп хочет, чтобы в четверг в Давосе была подписана полная версия устава и полномочий комитета. Однако некоторые пункты, напечатанные мелким шрифтом, заставляют приглашённых сомневаться, стоит ли соглашаться», — сообщает Bloomberg.

Тем временем сам Дональд Трамп успел дать интервью телеканалу NBC News. Там он сделал целый ряд громких заявлений. В частности, заверил, что полностью готов к введению пошлин против Европы, если та не согласится на сделку по Гренландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше