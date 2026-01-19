Bloomberg: Трамп планирует подписать соглашение о Совете мира по Газе в Давосе

Президент США Дональд Трамп намерен провести церемонию подписания соглашения о «Совете мира» по сектору Газа на саммите в Давосе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что круг стран, которые войдут в так называемый «Совет мира» по Газе, остается неясным. Тем не менее, американский лидер не отказывается от своих планов. Поэтому намерен подписать документ, учреждающий организацию, на форуме в Давосе. Какие-либо другие подробности и планы президента США пока неизвестны.
«По словам людей, знакомых с ситуацией, Трамп хочет, чтобы в четверг в Давосе была подписана полная версия устава и полномочий комитета. Однако некоторые пункты, напечатанные мелким шрифтом, заставляют приглашённых сомневаться, стоит ли соглашаться», — сообщает Bloomberg.
Тем временем сам Дональд Трамп успел дать интервью телеканалу NBC News. Там он сделал целый ряд громких заявлений. В частности, заверил, что полностью готов к введению пошлин против Европы, если та не согласится на сделку по Гренландии.