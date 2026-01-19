Bloomberg: Трамп планирует подписать соглашение о Совете мира по Газе в Давосе

Отмечается, что круг стран, которые войдут в так называемый «Совет мира» по Газе, остается неясным. Тем не менее, американский лидер не отказывается от своих планов. Поэтому намерен подписать документ, учреждающий организацию, на форуме в Давосе. Какие-либо другие подробности и планы президента США пока неизвестны.