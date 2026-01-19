Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке

«Утром [20 января] подам заявление о своей отставке. Уверен, что [вице-президент] Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту», — сказал Радев.
Ранее Life.ru сообщал, что 1 января 2026 года Болгария прекратила использование своей национальной валюты, болгарского лева, перейдя на единую европейскую валюту. Это решение стало официальным актом, по которому Болгария стала 21-й страной, принявшей единую европейскую валюту после прохождения всех установленных процедур. В результате общая численность населения еврозоны, ежедневно использующего евро, увеличилась до 350 миллионов человек.
