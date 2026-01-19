Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке

Президент Болгарии Румен Радев заявил об уходе в отставку. Он объявил об этом в обращении к нации, пояснив, что намерен принять участие в неизбежных досрочных парламентских выборах. Политический кризис, приведший к этому решению, возник после того, как партии в парламенте не смогли договориться о формировании нового правительства.