Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке

Президент Болгарии Румен Радев заявил об уходе в отставку. Он объявил об этом в обращении к нации, пояснив, что намерен принять участие в неизбежных досрочных парламентских выборах. Политический кризис, приведший к этому решению, возник после того, как партии в парламенте не смогли договориться о формировании нового правительства.

Источник: Life.ru

«Утром [20 января] подам заявление о своей отставке. Уверен, что [вице-президент] Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту», — сказал Радев.

Ранее Life.ru сообщал, что 1 января 2026 года Болгария прекратила использование своей национальной валюты, болгарского лева, перейдя на единую европейскую валюту. Это решение стало официальным актом, по которому Болгария стала 21-й страной, принявшей единую европейскую валюту после прохождения всех установленных процедур. В результате общая численность населения еврозоны, ежедневно использующего евро, увеличилась до 350 миллионов человек.

