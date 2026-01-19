Ричмонд
Премьер Чехии Бабиш купил глобус, чтобы найти Гренландию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ему пришлось купить глобус, чтобы лучше понимать местоположение Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе беседы с журналистами заявил, что ему пришлось купить глобус, чтобы найти Гренландию.

Политик выразил мнение, что странам-членам НАТО необходимо прийти к согласию относительно Гренландии в рамках альянса, избегая при этом возникновения конфликтов.

«Чтобы лучше понимать местоположение Гренландии, я приобрел большой и подробный глобус», — отметил Бабиш.

Также он указал на то, что любые разногласия по данному вопросу приносят лишь негативные последствия.

Ранее также стало известно, что американские военнослужащие тайно вели наблюдение за Гренландией и военными объектами Дании на острове.

