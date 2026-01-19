Ричмонд
Bloomberg: Макрон не будет вступать в «Совет мира»

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к создаваемому им «Совету мира». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Макрону.

Источник: Reuters

По его данным, французский президент полагает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, и это вызывает серьезные опасения. Как отмечает источник, Париж в связи с этим особенно обеспокоен необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению.

