Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустило критическую стратегическую ошибку, которая в ближайшее время может обернуться потерей ключевых городов — Славянска и Краматорска. Военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что поспешная переброска основных резервов на Купянское направление создала опасный вакуум в обороне славянско-краматорской агломерации. Российская авиация уже воспользовалась этим просчетом, нанеся серию точных ударов по военным объектам противника.
По мнению аналитика, ситуация для украинских сил на этом участке фронта становится непредсказуемой из-за дезорганизации тыла. «Как докладывали наши инсайдеры из Краматорска и Славянска, попала авиация очень четко, и что дальше там будет — непонятно», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский, сосредоточившись на севере, рискует повторить сценарий недавних поражений на других направлениях. «Вот как противник прозевал Гуляйполе — вот такое может случиться и именно здесь», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось о систематическом огневом поражении резервов ВСУ, которые командование пыталось скрыть в городской застройке.