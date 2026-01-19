Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ярыгин допустил появление нового альянса в Европе вместо НАТО

Политолог Григорий Ярыгин заявил, что Вашингтон может разрешить Европе создать новый альянс без США.

Источник: Аргументы и факты

Европа сможет создать независимое военно-политическое объединение без участия США, но только с разрешения Вашингтона. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог-американист Григорий Ярыгин.

Эксперт пояснил, что такая возможность может рассматриваться лишь в отдаленной перспективе, поскольку оборонный потенциал НАТО, включая военную и финансово-экономическую составляющие, критически зависит от поддержки Соединенных Штатов.

По его мнению, американская сторона вряд ли готова полностью уйти из Европы и передать вопросы безопасности Брюсселю. Таким образом, ключевым условием для формирования европейского оборонного блока без США станет соответствующее решение, принятое в самом Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Европа опасается создания собственного военного альянса вместо НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше