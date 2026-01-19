Эксперт Ярыгин допустил появление нового альянса в Европе вместо НАТО

Европа сможет создать независимое военно-политическое объединение без участия США, но только с разрешения Вашингтона. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог-американист Григорий Ярыгин.
Эксперт пояснил, что такая возможность может рассматриваться лишь в отдаленной перспективе, поскольку оборонный потенциал НАТО, включая военную и финансово-экономическую составляющие, критически зависит от поддержки Соединенных Штатов.
По его мнению, американская сторона вряд ли готова полностью уйти из Европы и передать вопросы безопасности Брюсселю. Таким образом, ключевым условием для формирования европейского оборонного блока без США станет соответствующее решение, принятое в самом Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Европа опасается создания собственного военного альянса вместо НАТО.